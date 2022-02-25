Вооруженные силы Украины предупреждают, что в телеграме и других мессенджерах распространяют фейки от СБУ. В самом СБУ также подтвердили эту информацию и призвали украинцев быть внимательными.

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Якобы СБУ требует от украинцев перейти по ссылке, чтобы "пройти проверку". Эта ссылка похожа на адрес сайта СБУ, но она фейковая и не ведет на онлайн ресурс службы,

– подчеркивают правоохранители.

В СБУ отмечают, что на самом деле по ссылке предлагают добавить новое устройство к аккаунту. После этого враг получает доступ ко всей истории переписки, кроме секретных чатов, а также сможет писать от имени пользователя.

В СБУ отметили, что ни в коем случае не надо переходить по ссылке и не сканировать QR-код.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!