Журналисты 24 Канала посетили церемонии поднятия Флагов Надежды на Южном вокзале в Киеве и Главном железнодорожном вокзале Львова. Как это происходило и почему – рассказываем в материале.

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Торжественное поднятие флага в Киеве под звуки тревоги

После почтения памяти погибших в результате российско-украинской войны общенациональной минутой молчания, военнослужащий и бандурист "Культурного десанта" Тарас Столяр сыграл "Думу", которую посвятил всем военным и гражданским, которые сейчас находятся в неволе.

Военнослужащий Тарас Столяр сыграл "Думу" на бандуре: смотрите видео



Далее должен был бы взять слово инициатор создания Флага Надежды – защитник "Азовстали", Герой Украины и исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский. Однако когда защитнику предоставляли слово, в столице прозвучала воздушная тревога из-за угрозы российской баллистики, поэтому все участники церемонии были вынуждены перейти в укрытие.

В Киеве началась тревога во время церемонии по поднятию Флага Надежды: смотрите видео

В укрытии "Культурный десант" дал импровизированный концерт – пели украинские народные песни. И не только. По завершению воздушной тревоги церемонию продолжили и к собравшимся обратился Сергей Волынский.

Я благодарю железной дороги и железнодорожникам за то, что они ждут, за то, что они поддерживают, за то, что они рядом. Бело-черный флаг, он простой, но полон глубинным смыслом. Черный – это трагедия, боль, пытки, смерть. А белый – это жизнь и надежда,

– сказал Волына.

Также военный выразил надежду на возвращение всех и каждого, кто сейчас находится в плену. В то же время председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский отметил, что вокзалы являются местом различных эмоций, а Флаги Надежды будут лучшим напоминанием о пленных и пропавших без вести.

Это главные флаги нашей страны. И для нас большая честь, что это именно те места, где Флаг Надежды будет развеваться. А дальше, я уверен, что подхватят (инициативу – 24 Канал) и различные общины, и эти флаги будут повсюду в нашей стране,

– подчеркнул Александр Перцовский.

Под аккомпанемент государственного гимна были подняты желто-голубой флаг Украины и черно-белый Флаг Надежды.



Флаг Надежды на Южном вокзале в Киеве / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Сергей Волынский после поднятия флага подчеркнул, что украинское общество не имеет права оставить родных пленных и пропавших без вести наедине с их горем.

Мы не имеем права оставить семьи, которые имеют такое горе, такую беду и трагедию. Каждый украинец должен знать, что государство его помнит и сделает все, чтобы вернуть его живым,

– сказал майор.

Поднятие Флага Надежды во Львове

Во Львове Флаг Надежды будет развеваться над зданием Главного железнодорожного вокзала города. На церемонию пришли несколько десятков человек – железнодорожники и военнослужащие.



Железнодорожники, военные и неравнодушные граждане пришли на церемонию поднятия флага / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Общаясь с журналистами начальник Львовского вокзала Роман Семчишин отметил, что Флаг Надежды – это напоминание о тех, кто в плену, в том числе и железнодорожников.

Сегодня в рядах защитников Украины находятся 14 000 железнодорожников. К сожалению, 41 из них еще находится в плену, 35 железнодорожников освобождены. Мы ждем каждого железнодорожника, каждого Героя, каждого пленного. И этот флаг символизирует тех, кто сейчас в плену, – отметил Семчишин.

Около 9:15 Государственный флаг Украины и Флаг Надежды замаячили над Главным железнодорожным вокзалом Львова.



Флаг Надежды над Главным железнодорожным вокзалом Львова / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Стоит заметить, что Флаги Надежды на всех украинских вокзалах будут развеваться до возвращения на родину всех украинцев, которые находятся в российском плену.