Полное видео было опубликовано у Национальной гвардии Украины. В командовании заметили, что достаточно символично, что подставкой для знамени стал памятник пророссийскому революционеру.
Внимание Украинские защитники подняли флаг Украины на самой высокой точке Святогорска
Наши защитники установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском. Символично, что памятник пророссийскому революционеру стал подставкой для нашего флага – символа государственного суверенитета.
– говорится в сообщении.
Почему установка флага важный момент
- Флаг был установлен гвардейцами батальона имени генерала Кульчицкого.
- Добавим, что министерство обороны России 6 июня объявило о полном контроле над городом Святогорск и Святогорской лаврой.
- 8 июня в Институте изучения войны подтвердили, что российские войска продвинулись в город, но признали, что неизвестно, полностью ли захватили Святогорск.
- 9 июня украинские СМИ утверждали, что российские войска захватили часть города, а другая западная часть все еще находится под контролем Украины.