Флагман от Xiaomi возглавил рейтинг TOP-10 самых популярных смартфонов недели

Лучшим смартфоном на этой неделе стал Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Ведущие позиции в этом рейтинге также заняли новые флагманы от Samsung – Galaxy S9 и S9+.

Собственный рейтинг самых популярных смартфонов опубликовал портал Prostotech.

Первую позицию в этом рейтинге занял Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Китайская компания наделила свой телефон 6-дюймовым безрамочных дисплеем, 12-мегапиксельной основной камерой и селфи-камерой на 5 мегапикселей. Xiaomi оснастила гаджет 8-ядерным процессором Snapdragon 636 и 4 гигабайтами оперативной памяти, что позволяет ему комфортно работать в режиме мультизадачности. Смартфон вполне может продержаться сутки без подзарядки. Именно благодаря этим характеристикам Redmi Note 5 Pro успешно возглавляет рейтинг портала не первую неделю.

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Вторую и третью позицию заняли новые флагманы от Samsung – Galaxy S9 и S9+, которые также прочно закрепились на этих позициях.

Впрочем, следующие позиции несколько пошатнулись. Например, Xiaomi Redmi 5 поднялся на 8 позицию в рейтинге, несколько потеснив Galaxy S8, который на этой неделе устроился на 9 месте.

Последнее место занял Xiaomi Redmi Note 5A, который сейчас считается самым продаваемым среди смартфонов компании Xiaomi. Стоит отметить, что многие лидеры прошлой недели вообще вылетели из рейтинга. Это такие смартфоны, как OnePlus 6, Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy J7.



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