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Флагманская видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1180: характеристики, цена, дата релиза

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NVIDIA GeForce GTX 1180: характеристики, цена, дата релиза
NVIDIA GeForce GTX 1180: характеристики, цена, дата релиза / Фото из открытых источников

О новом поколении видеокарт NVIDIA известно немного – компания тщательно хранит информацию. Однако инсайдеры уже опубликовали неподтвержденные детальные характеристики флагманской видеокарты GeForce GTX 1180, а также озвучили предварительную цену новинки.

Об этом сообщает Reddit.

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Один из пользователей Reddit опубликовал скриншоты, сделанные им на сайте вьетнамского интернет-магазина электроники. Согласно данным, видеокарта ASUS ROG STRIX GTX 1180 уже засветилась на странице заказа.

 
Характеристики и цена NVIDIA GeForce GTX 1180

Предполагаемая цена новинки составит примерно 1530 долларов (около 40 281 гривна). Если со временем эта цифра подтвердится, то геймеров ждет неприятный сюрприз: для сравнения, GTX 1080Ti стоит в полтора раза дешевле. Продажи новинки, как утверждает инсайдер, должны стартовать 28 сентября этого года.

Технические характеристики GeForce GTX 1180:

  1. Графический процессор: GT104
  2. 3584 ядер CUDA
  3. Память: GDDR6 Micron
  4. Объем памяти: 16 ГБ
  5. Ширина шины памяти: 256 бит
  6. Скорость памяти: 1,75 ГБ / с

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На данный момент карта товара со страницы интернет-магазина уже удалена, а пользователям остается только гадать, насколько опубликованные спецификации и цена неанонсированной пока видеокарты соответствуют реальности.

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Теги: Техно Цены Гаджеты
Источник: 24 Канал
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