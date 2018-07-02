Флагманская видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1180: характеристики, цена, дата релиза
О новом поколении видеокарт NVIDIA известно немного – компания тщательно хранит информацию. Однако инсайдеры уже опубликовали неподтвержденные детальные характеристики флагманской видеокарты GeForce GTX 1180, а также озвучили предварительную цену новинки.
Об этом сообщает Reddit.
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Один из пользователей Reddit опубликовал скриншоты, сделанные им на сайте вьетнамского интернет-магазина электроники. Согласно данным, видеокарта ASUS ROG STRIX GTX 1180 уже засветилась на странице заказа.
Характеристики и цена NVIDIA GeForce GTX 1180
Предполагаемая цена новинки составит примерно 1530 долларов (около 40 281 гривна). Если со временем эта цифра подтвердится, то геймеров ждет неприятный сюрприз: для сравнения, GTX 1080Ti стоит в полтора раза дешевле. Продажи новинки, как утверждает инсайдер, должны стартовать 28 сентября этого года.
Технические характеристики GeForce GTX 1180:
- Графический процессор: GT104
- 3584 ядер CUDA
- Память: GDDR6 Micron
- Объем памяти: 16 ГБ
- Ширина шины памяти: 256 бит
- Скорость памяти: 1,75 ГБ / с
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На данный момент карта товара со страницы интернет-магазина уже удалена, а пользователям остается только гадать, насколько опубликованные спецификации и цена неанонсированной пока видеокарты соответствуют реальности.
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