Теперь он поступил в состав соединения ракетных кораблей Балтийского флота.
Важно Российские корабли продолжают дежурство в море, но "Калибров" стало меньше, - Братчук
Сообщается, что судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". По данным Минобороны России, корабли из серии "Буян-М" были вовлечены в ракетные атаки по территории Украины и Сирии.
Малый ракетный корабль "Град" является десятым в серии из двенадцати кораблей проекта "Буян-М". Корабли этого проекта подтвердили свою эффективность в "специальной военной операции", а также при решении боевых задач в Сирийской Арабской Республике,
– отметили в пресс-службе вражеского оборонного ведомства.
Что известно о новом судне
- Малый ракетный корабль "Град" входит в серию российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей 3-го ранга малого водоизмещения проекта 21631 "Буян-М". Судно оснащено управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса "река – море".
- На вооружении "Града" находится ракетный комплекс "Калибр", 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190 и пусковые установки "Гибкая" для зенитных ракет "Игла" и зенитного артиллерийского комплекса АК-630-2 "Дуэт".
- Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.
Сколько российских кораблей остается в Черном море
Как сообщили в Военно-морских силах ВСУ по состоянию на вечер 29 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей, из которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 0 ракет. В то же время:
- в Азовском море на боевом дежурстве находились 2 вражеских корабля;
- в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп – 72 ракеты.