Об этом он сообщил во время видеообращения в американском Atlantic Council, передает 24 канал.

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Глава Офиса Президента отметил, что трюк Путина ради укрепления рубля не должен сработать. Кроме этого, нужно нефтяное эмбарго, чтобы еще больше обрушить экономику России, чем быстрее, тем лучше.

Закрытое небо в России наступило раньше

Андрей Ермак отметил, что "распродажа началась" и российские олигархи уже продают собственные самолеты.

Что ж, у олигархов – бесполетная зона и закрытое небо наступили раньше. Мы ждем, когда Россия попросит НАТО закрыть небо над Чернобаевкой,

– добавил глава ОП.