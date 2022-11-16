Этих средств хватит, чтобы в полной мере рассчитаться с кредиторами банка – физическими и юридическими лицами, которые имели счета в финучреждении, рассказала в колонке для "Экономической правды" Ольга Билай, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.

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"10 октября на аукцион, анонсированный еще в сентябре, в системе Prozorro.Продажі в 26-й раз были выставлены имущественные права на здание головного офиса банка "Аркада" и имущественные права на земельный участок под ним. В голландском аукционе соревновались три участника, ставки которых увеличили цену реализации с 301 миллиона (первая ставка) до 351 миллиона гривен (победительная ставка). Покупатель рассчитался с банком, и после закрытия сделки этих средств будет достаточно для удовлетворения требований кредиторов банка "Аркада", – сообщила Ольга Белай.

Она также напомнила, что здание головного офиса банка в Киеве и земельный участок под ним был основным активом банка. И именно их потеря – схемное выведение через подконтрольную акционеру банка компанию в августе 2020 года – и привела к неплатежеспособности банка.

По словам Билай, как только Фонд гарантирования вкладов получил контроль над банком, были начаты судебные процессы с целью возвращения актива на баланс "Аркады". Несмотря на это, до сих пор в судебном порядке не удалось восстановить право собственности на актив за банком.

Поэтому лотом на аукционе были не объекты недвижимости – здание и земельный участок, а имущественные права на них. Простыми словами на аукцион в систему Prozorro.Продажі было выставлено право победителя торгов продолжать добиваться восстановления права собственности на эти активы в судах,

– сообщила Билай.

Как известно, аукцион 10 октября стал 26-й попыткой Фонда гарантирования вкладов реализовать эти активы банка, которая в конце концов успешно завершилась.