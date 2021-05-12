Фонд госимущества просит суд вернуть "трубу Медведчука" в собственность Украины
Фонд госимущества просит признать государственной собственностью часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Для этого структура уже обратилось в суд.
Источник:Фонд госимущества
С соответствующей просьбой в суд Фонд обратился на основании материалов НАБУ. Речь идет о расследовании уголовного производства по факту заведомо недостоверного заключения эксперта.
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В исковом заявлении Фонд госимущества просит суд отменить государственную регистрацию права собственности ООО "Прикарпатхахідтранс" и Пд-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на недвижимое имущество.
Фонд госимущества сотрудничает с правоохранительными органами и занимает проактивную и последовательную позицию для защиты государственных интересов,
- говорится в сообщении.
О каком ложном решении говорится
Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование действий эксперта, из-за которой суд не признал права государства на часть нефтепровода "Самара – Западное направление" в 2017 году.
Кроме того, определением следственного судьи Антикоррупционного суда от 23 февраля 2021 года наложен арест на имущество технологического комплекса.
Что известно о "трубе Медведчука"
- Нефтепровод построили при Советском Союзе. После провозглашения независимости Украины он должен был перейти в собственность нашего государства. Однако при содействии дочерней компании российского Транснефтепродукта этого не произошло.
- В 2017 году в результате неправомерного решения суда часть нефтепродуктопровода перешла Прикарпатзападтрансу, которую связывают с пророссийским нардепом Виктором Медведчуком.
- 19 февраля СНБО и его жены Оксаны Марченко. Тогда же решили вернуть в государственную собственность нефтепровод "Самара – Западное направление".
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