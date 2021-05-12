Фонд госимущества просит признать государственной собственностью часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Для этого структура уже обратилось в суд.

С соответствующей просьбой в суд Фонд обратился на основании материалов НАБУ. Речь идет о расследовании уголовного производства по факту заведомо недостоверного заключения эксперта.

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В исковом заявлении Фонд госимущества просит суд отменить государственную регистрацию права собственности ООО "Прикарпатхахідтранс" и Пд-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на недвижимое имущество.

Фонд госимущества сотрудничает с правоохранительными органами и занимает проактивную и последовательную позицию для защиты государственных интересов,

- говорится в сообщении.

О каком ложном решении говорится

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование действий эксперта, из-за которой суд не признал права государства на часть нефтепровода "Самара – Западное направление" в 2017 году.

Кроме того, определением следственного судьи Антикоррупционного суда от 23 февраля 2021 года наложен арест на имущество технологического комплекса.

Что известно о "трубе Медведчука"