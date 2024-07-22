Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула, добавив, что как правило, говорится о многократной истории обращений. А перечислить все бригады за 4 года деятельности – очень сложно.
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Главные достижения фонда
"Несмотря на огромные атаки информационного характера на фонд и на меня лично, мы достаточно хорошо держим планку. За первое полугодие аккумулировали более миллиарда гривен донатов от людей и бизнесов. А еще весной перевалили за 7 миллиардов общих сборов, начиная с февраля 2022 года", – рассказал Сергей Притула.
Он добавил, что с точки зрения менеджмента управления внутри коллектива, а также теми средствами, которые доверяют доноры, сейчас фонд работает наиболее эффективно за всю свою историю.
Удалось отточить навыки, которыми, кроме нас, больше никто не владеет. Например, поставки бронетехники из Великобритании, в частности бронированной и гусеничной бронетехники мы завезли уже 164 единицы,
– добавил Притула.
Создан чрезвычайно мощный отдел тактической медицины, который стоит за проведением первых всеукраинских форумов по тактической медицине. Компетенция людей является чрезвычайно высокой.
К тому же существует профессиональный технический отдел. Эти специалисты находят нужные технические решения для операторов дронов и для самих беспилотников.
Над чем сейчас работает фонд
Сейчас фонд находится на активном этапе аккумулирования средств на два больших направления. Первое – это отряд роботов: автоматизированные турели под крупнокалиберные пулеметы, беспилотные платформы, которыми можно доставлять боекомплект на "ноль", или использовать их для эвакуации.
Часть этих роботов мы закупили и передали в 53 бригаду. Но до конца августа стоит задача закрыть сбор на 50 миллионов гривен. Речь идет о десятках автоматизированных турелей и беспилотных платформ,
– пояснил волонтер.
А второе направление – это классика работы фонда, а именно FPV-дроны. Сбор на эти нужды не прекращается никогда. Есть запрос от военных на всю номенклатуру, поэтому фонд пытается удовлетворить эти потребности.
"Мы искренне благодарим всех, кто поддерживает наш фонд в день рождения не только добрым словом, но и донатом на те счета, которые можно найти на наших страницах и на моей личной", – подытожил Сергей Притула.