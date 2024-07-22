Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула, добавив, что как правило, говорится о многократной истории обращений. А перечислить все бригады за 4 года деятельности – очень сложно.

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Главные достижения фонда

"Несмотря на огромные атаки информационного характера на фонд и на меня лично, мы достаточно хорошо держим планку. За первое полугодие аккумулировали более миллиарда гривен донатов от людей и бизнесов. А еще весной перевалили за 7 миллиардов общих сборов, начиная с февраля 2022 года", – рассказал Сергей Притула.

Он добавил, что с точки зрения менеджмента управления внутри коллектива, а также теми средствами, которые доверяют доноры, сейчас фонд работает наиболее эффективно за всю свою историю.

Удалось отточить навыки, которыми, кроме нас, больше никто не владеет. Например, поставки бронетехники из Великобритании, в частности бронированной и гусеничной бронетехники мы завезли уже 164 единицы,

– добавил Притула.

Создан чрезвычайно мощный отдел тактической медицины, который стоит за проведением первых всеукраинских форумов по тактической медицине. Компетенция людей является чрезвычайно высокой.

К тому же существует профессиональный технический отдел. Эти специалисты находят нужные технические решения для операторов дронов и для самих беспилотников.

Над чем сейчас работает фонд

Сейчас фонд находится на активном этапе аккумулирования средств на два больших направления. Первое – это отряд роботов: автоматизированные турели под крупнокалиберные пулеметы, беспилотные платформы, которыми можно доставлять боекомплект на "ноль", или использовать их для эвакуации.

Часть этих роботов мы закупили и передали в 53 бригаду. Но до конца августа стоит задача закрыть сбор на 50 миллионов гривен. Речь идет о десятках автоматизированных турелей и беспилотных платформ,

– пояснил волонтер.

А второе направление – это классика работы фонда, а именно FPV-дроны. Сбор на эти нужды не прекращается никогда. Есть запрос от военных на всю номенклатуру, поэтому фонд пытается удовлетворить эти потребности.

Важно! Каждый может присоединиться и помочь нашим военным. Поддержать сбор на 2500 дневных и 2500 ночных FPV-дронов можно по этой ссылке. А сбор на военный транспорт – БФСП – по этой.

"Мы искренне благодарим всех, кто поддерживает наш фонд в день рождения не только добрым словом, но и донатом на те счета, которые можно найти на наших страницах и на моей личной", – подытожил Сергей Притула.