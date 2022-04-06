Соответствующее заявление вечером 6 апреля опубликовали представители благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым".

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"Мы смогли доставить помощь в Мариуполь. Украинский город, который враг уничтожает сейчас больше всего, продолжает держать оборону", – отметили в сообщении.

В благотворительном фонде заверили, что и дальше будут передавать необходимые военным вещи. "Мариуполь, юноши и девушки, защищающие город, с вами вся Украина", – подчеркнули там.

К этому сообщению прикрепили видео, записанные защитниками Мариуполя. Они подчеркнули, что "эти подарки уже работают для того, чтобы совершать смерть врагам".

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