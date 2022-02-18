Политики отправятся на фронт

Парламентарии и чиновники отправятся на Донбасс из-за обострения ситуации. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует 24 канал.

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На линию фронта отправятся представители Верховной Рады, часть министров. Я тоже отправляюсь,

– сказал Данилов.

Он добавил, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук посетит школу и садик, который обстреляли боевики.

Детали брифинга Данилова и Верещук

Секретарь СНБО и министр по оккупированным территориям вечером, 18 февраля, дали брифинг из-за ситуации на Донбассе. На нем Данилов опроверг циничные фейки российских наемников о том, что Вооруженные силы Украины планируют силовое наступление для освобождения оккупированных территорий. Политик отметил, что такого приказа никогда не будет, ведь Киев понимает, что тогда пострадает мирное население.

Другие важные заявления на брифинге:

Боевики могут взрывать автобусы, на которых везут украинцев в Ростовскую область. Все для того, чтобы цинично перекинуть вину на ВСУ.

Украинцы из оккупированных территорий могут выехать в Украину, вместо эвакуации в Россию. Однако, по словам Верещук, они должны найти способ, как это сделать.

Ведь боевики обстреливают Станицу Луганскую, чтобы люди не могли попасть в Украину через КПВВ.

На вопрос журналиста о том, что может произойти, если армия агрессора продвинется вглубь страны, Данилов ответил: "Нас поддерживают партнеры".

Смотрите брифинг Данилова и Верещук: видео