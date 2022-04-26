Сообщается, что за минувшие сутки южную границу Украины с Молдовой пересекли более 7 тысяч человек.

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В Госпогранслужбе рассказали, что сейчас почти по всем направлениям южной границы отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.

По предварительным данным, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины южную границу с Молдовой на въезд пересекли более 110 тысяч человек.

Отметим, что пункты пропуска на границе с Молдовой работают круглосуточно, за исключением находящихся на приднестровском сегменте. В то же время, гражданам Украины, которые въезжают на территорию Украины, обеспечивается возможность пропуска.

В частности, ранее сообщалось, что в результате недавних провокаций жители Приднестровья массово выезжают на подконтрольную Молдове территорию.

Напомним, что сегодня утром, 26 апреля, в Приднестровье недалеко от населенного пункта Маяк раздались два взрыва. В результате повреждены антенны, которые транслировали российские частоты. Это уже второй подобный случай за последние 2 дня. Предыдущие взрывы прогремели 25 апреля в столице Приднестровья – Тирасполе.

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