Специалисты заметили, что все большую популярность набирают рабочие профессии. В частности, в июне актуальных вакансий в этой сфере стало на 20% больше, чем таковых было в мае.

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Спрос был и до войны и во всех регионах Украины

Специалисты рабочих профессий нужны были и до того, как Россия вторглась в Украину. Сейчас на рынок труда предлагает им также множество вакансий. В целом же на рынке труда в стране доля вакансий сферы рабочего персонала составляет 8% всех актуальных на портале поиска работы. Также они входят в топ-5 наиболее востребованных профессиональных отраслей.

Таких специалистов нуждаются во всех регионах Украины. Более трети актуальных вакансий открыты во Львове и области. Вторую позицию занимает город Днепр и область, третью – удивительно Донецкая область, ведь там боевые действия.

Найти работу в таких областях достаточно легко даже если нет соответствующего опыта. Ведь почти для половины вакансий, то есть 47%, работодатели указывают, что можно и без опыта. Приблизительно столько же ищут людей с минимальным опытом от 1 до 3 лет.

При этом иметь опыт от 3 до 6 лет хотят только в 4% актуальных вакансиях, а более опытные специалисты востребованы только в 2% вакансиях.

Каких специалистов ищут больше всего

Проведенное исследование показало, что чаще всего работодатели ищут монтажников – 14% всех предложений.

Вторые в рейтинге являются грузчики , в которых нуждаются 13% работодателей. А третью позицию занимают комплектующие и упаковщики товаров – 10% всех актуальных вакансий.

Зарплата для рабочих

Заработная плата является важным фактором для каждого, кто ищет работу. В среднем по Украине специалистам рабочих профессий предлагают 13 700 гривен оклада. Минимально каждый месяц такие работники могут получить от 8900 гривен. Таких вакансий большинство – 44%.

Однако только в четверти вакансий указывают зарплату от 13 400 гривен. Аналитики отмечают, что к сожалению, высокие зарплаты предлагает меньшинство работодателей.

К примеру, зарплату от 17 800 гривен готовы платить 16%. А только в 9% предложений труда обещают от 22300 гривен и в 6% вакансий предлагают оклад от 26800 гривен.

Следует заметить, что в зависимости от специализации уровень зарплаты тоже значительно меняется. В среднем больше всего предлагают слесарям и механикам – 20 800 гривен. Те, кто занимается ремонтом, могут получать в среднем 18 500 гривен, а операторы станков – 15 500 гривен в месяц.

Разнорабочим, электрикам и электромонтерам предлагают около 14 тысяч гривен. Монтажники и грузчики могут рассчитывать в среднем на 13700 гривен за работу. А вот меньше всего предлагают комплектовщикам и укладчикам-упаковщикам. В среднем они могут рассчитывать на 10100 гривен.

Что происходит с рынком труда в Украине

Национальный банк обнародовал данные , по которым в Украине нормализовалась доля предприятий, существенно сокративших количество работников и тех, кто не сокращал свой штат. Речь идет о 30%. В общем, ситуация по занятости улучшилась, но это может быть из-за сезонного фактора.

По данным ООН на начало мая, более 4,8 миллионов украинцев потеряли работу с начала полномасштабной войны, как следствие – и доход. Больше всего в условиях войны пострадал частный сектор – зарплаты упали в среднем на 25 – 50% по разным оценкам, по сравнению с довоенным временем.

В соседней Польше есть проблема с тем , что не могут найти мужчин для соответствующих работ. Ведь беженцы из Украины – преимущественно женщины и дети. Мужчинам же выезд запрещен, кроме некоторых исключений.

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