Об этом скандале будет говорить в своей трансляции представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский. Он также обсудит новое интервью главы Кремля Владимира Путина.

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Президент России сделал несколько громких заявлений. В частности, в очередной раз унизил Украину, а также заверил, что ему есть о чем говорить с Владимиром Зеленским.

"У России и Украины в двусторонних отношениях столько проблем, что нужно говорить об этом и решать их", – сказал Путин.

Что именно подразумевает глава Кремля – ​​неизвестно, ведь украинская власть выражает такую ​​позицию: со страной-агрессором можно обсуждать только вопросы войны.

Денис Казанский о форме сборной Украины и интервью Путина: видео

Скандал с формой сборной Украины: коротко

  • Представили новую форму сборной Украины по футболу 6 июня. Главные изменения – это карта Украины на футболке, а также патриотические лозунги: "Слава Украине" и "Героям слава".
  • Сразу же свое недовольство выразила Москва. Там возмутились, что на карте изображен Крым. Не понравился им и лозунг "Героям слава". Якобы он националистический.
  • В УЕФА потребовали убрать из формы этот лозунг.