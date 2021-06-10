Об этом скандале будет говорить в своей трансляции представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский. Он также обсудит новое интервью главы Кремля Владимира Путина.
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Президент России сделал несколько громких заявлений. В частности, в очередной раз унизил Украину, а также заверил, что ему есть о чем говорить с Владимиром Зеленским.
"У России и Украины в двусторонних отношениях столько проблем, что нужно говорить об этом и решать их", – сказал Путин.
Что именно подразумевает глава Кремля – неизвестно, ведь украинская власть выражает такую позицию: со страной-агрессором можно обсуждать только вопросы войны.
Денис Казанский о форме сборной Украины и интервью Путина: видео
Скандал с формой сборной Украины: коротко
- Представили новую форму сборной Украины по футболу 6 июня. Главные изменения – это карта Украины на футболке, а также патриотические лозунги: "Слава Украине" и "Героям слава".
- Сразу же свое недовольство выразила Москва. Там возмутились, что на карте изображен Крым. Не понравился им и лозунг "Героям слава". Якобы он националистический.
- В УЕФА потребовали убрать из формы этот лозунг.