Форум в Давосе: Зеленский, Пристайко и Пинчук планируют принять участие

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в конце января в швейцарском Давосе.

Об этом свидетельствует список зарегистрированных участников из Украины, который обнародовала Дарья Каленюк на своей странице в фейсбук, исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции".

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От Украины зарегистрировались 6 участников:

президент Украины Владимир Зеленский,

министр иностранных дел Вадим Пристайко,

олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организовывает Украинский завтрак в Давосе,

нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,

генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,

и сама Дария Каленюк.



Участники форума в Давосе от Украины / Дарья Каленюк

Всемирный экономический форум запланирован в швейцарском Давосе 21-24 января.

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организовывает встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2 500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.