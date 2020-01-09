Форум в Давосе: Зеленский, Пристайко и Пинчук планируют принять участие
Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в конце января в швейцарском Давосе.
Об этом свидетельствует список зарегистрированных участников из Украины, который обнародовала Дарья Каленюк на своей странице в фейсбук, исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции".
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От Украины зарегистрировались 6 участников:
- президент Украины Владимир Зеленский,
- министр иностранных дел Вадим Пристайко,
- олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организовывает Украинский завтрак в Давосе,
- нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,
- генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,
- и сама Дария Каленюк.
Участники форума в Давосе от Украины / Дарья Каленюк
Всемирный экономический форум запланирован в швейцарском Давосе 21-24 января.
Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организовывает встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2 500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.