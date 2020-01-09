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      Форум в Давосе: Зеленский, Пристайко и Пинчук планируют принять участие

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      Владимир Зеленский примет участие в форуме в Давосе

      Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в конце января в швейцарском Давосе.

      Об этом свидетельствует список зарегистрированных участников из Украины, который обнародовала Дарья Каленюк на своей странице в фейсбук, исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции".

      К теме: Как украинские политики пиарились на известном форуме в Давосе

      От Украины зарегистрировались 6 участников:

      • президент Украины Владимир Зеленский,
      • министр иностранных дел Вадим Пристайко,
      • олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организовывает Украинский завтрак в Давосе,
      • нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,
      • генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,
      • и сама Дария Каленюк.


      Участники форума в Давосе от Украины / Дарья Каленюк

      Всемирный экономический форум запланирован в швейцарском Давосе 21-24 января.

      Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организовывает встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2 500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

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      2007
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Новинский Виктор Пинчук Вадим Пристайко Швейцария Давос
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