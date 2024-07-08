Украинские операторы беспилотников используют FPV дроны для поражения российских разведывательных беспилотников. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Давление на ПВО можно ослабить

Так, на видео, опубликованном 1 июня, видно, как украинские силы используют беспилотники FPV для поражения российского тактического разведывательного беспилотника "Зала" и разведывательного беспилотника среднего радиуса действия "Орлан-10" посреди полета в районе Большой Новоселки.

Отмечается, что 29 июня Харьковская оперативно-тактическая группировка опубликовала видео, на котором видно, как украинский беспилотник перехватывает российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет", летящий в воздухе на Харьковском направлении.

Украинские операторы беспилотников, похоже, улучшают свои возможности перехвата российских беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе. Эти технологические инновации могут позволить украинским силам ослабить давление на средства ПВО ближнего и среднего радиуса действия, если они будут успешно применены в широких масштабах,

– говорится в сообщении.

Как украинские, так и российские силы, похоже, улучшают свою способность использовать беспилотники для перехвата других БпЛА на тактическом уровне. В то же время ISW еще не видел подтверждений того, что российские силы используют дроны для поражения украинских беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе.

По словам специалистов, способность украинцев использовать дешевые и широкодоступные беспилотники для масштабного перехвата более дорогих российских разведывательных дронов, вероятно, позволила бы украинским силам ослабить российские ударные комплексы.

Вместе с тем это позволило бы сохранить при этом дорогие и дефицитные перехватчики противовоздушной обороны малой и средней дальности, в которых Украина и так нуждается, для более дорогих и значительных российских воздушных целей.

Впрочем, военные аналитики пока не видели случаев, чтобы украинские силы использовали беспилотники FPV для масштабного поражения российских разведывательных беспилотников. Российские и украинские войска сейчас ведут технологическое соревнование между наступательными и оборонительными силами.

Так, сообщается, что способность Украины внедрять технологические инновации, опережающие российские адаптации, имеет решающее значение для способности Украины нивелировать нынешние преимущества России в материально-техническом обеспечении.