Фракции Блока Юлии Тимошенко, "Слуги народа", "Голоса" и "УДАР" не поддержали проект обращение Киевсовета к Правительству, чтобы оно разрешило киевской власти закупку вакцин непосредственно у производителя.

Инициаторами этого обращения была фракция "Европейской солидарности". Поддержала решение фракция "Единство".

Как ранее отмечали депутаты Киевсовета, в столице нет юридической возможности закупки вакцины от COVID-19 напрямую у производителя.

Однако, заместитель главы КГГА Анна Старостенко (фракция "УДАР") заявила, что город может осуществлять такие закупки, однако не ответила на вопрос, почему до сих пор они не были сделаны.

Как известно, в начале 2021 года на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 года и выделило 140 миллионов гривен на закупку вакцин от COVID-19. Однако вакцина до сих пор не была закуплена.

Мэр Киева еще в феврале заявлял, что начал переговоры о возможной закупке вакцины.

Мы используем все связи, которые на сегодня существуют, общаемся с европейскими, американскими компаниями, известными в мире, для того, чтобы в ближайшие недели получить вакцины от поставщиков. Мы сможем принять решение на сессии Киевсовета, чтобы закупить эту вакцину,

– заявил Кличко во время эфира программы "Свобода слова" телеканала ICTV.

Однако фракция "УДАР" Киевского городского главы за обращение к Правительству не проголосовала.