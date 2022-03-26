Фракция ОПЗЖ остановит деятельность в Одесском райсовете

Информирую, что 25 марта 2022 года на мое имя поступило заявление от депутатской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Одесском районном совете об остановке деятельности фракции в полном составе,

– заявил он.

По его словам, в исполнительный аппарат был представлен весь нужный пакет документов.

Барвиненко подытожил, что соответствующее объявление он как глава Совета сделает во время пленарного заседания сессии районного Совета.