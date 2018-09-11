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Фракция "Самопомочи" в Киевсовете самораспустилась

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Коррупционная афера
Коррупционная афера

У депутатов был выбор – осудить коррупционную аферу своего коллеги, которую выявило внутрипартийное расследование, или же выбрать круговую поруку.

Смелости, увы, не хватило. После такого самороспуск – это, наверное, единственный выход.

"Начинаем процедуру отзыва всех депутатов, которые голосовали за коррупционное решение. Материалы расследования передаем в НАБУ и НАПК", – сообщают в "Объединении "Самопомич".

Суть разоблаченной аферы – в видео.

 

Теги: Новости политики НАБУ Киеврада Коррупция Самопомич
Источник: 24 Канал
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