Фракция "Самопомочи" в Киевсовете самораспустилась

У депутатов был выбор – осудить коррупционную аферу своего коллеги, которую выявило внутрипартийное расследование, или же выбрать круговую поруку.

Смелости, увы, не хватило. После такого самороспуск – это, наверное, единственный выход. "Начинаем процедуру отзыва всех депутатов, которые голосовали за коррупционное решение. Материалы расследования передаем в НАБУ и НАПК", – сообщают в "Объединении "Самопомич". Суть разоблаченной аферы – в видео.