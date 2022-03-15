Фракцию покинули Татьяна Плачкова, Александр Фельдман, Игорь Абрамович и Вадим Столар. Эту информацию подтвердил член фракции "Голос" Ярослав Железняк 15 марта.
Ранее Несколько членов ОПЗЖ хотят выйти из фракции, – нардеп
Депутаты покидают ОПЗЖ: предыстория
Ранее нардепы сообщали, что несколько народных депутатов ОПЗЖ написали заявления о выходе из фракции. Однако тогда эти данные не являлись официальными.
Кроме того, 15 марта Верховная Рада лишила их коллегу Илью Киву мандата народного депутата.
Сначала ему сообщили о подозрении. Впоследствии Государственное бюро расследований объявило его в международный розыск.
Чем известен одиозный Илья Кива: смотрите видео