Как рассказал министр внутренних дел Жеральд Дарманин, пока было идентифицировано нескольких подозреваемых. В частности стиль работы диверсантов имел признаки леворадикальных экстремистов.

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Что произошло накануне

26 июля во Франции произошел масштабный сбой в работе железной дороги. Тогда же власти заявили о возможной диверсии. Как рассказал оператор железной дороги SNCF, ночью неизвестные повредили три скоростные ветки.

Диверсия произошла в день начала Олимпийских игр. Были повреждены три скоростных ветки – северная, восточная и в направлении Атлантического океана. Жителей Франции призвали не планировать поездки до 29 июля.

Из-за диверсии примерно 800 тысяч человек столкнулись с перебоями в поездах. Также для почти 100 тысяч человек пришлось полностью отменить рейсы.

Кто причастен к саботажу железной дороги

Подозреваемого арестовали в нормандском городе Уазель на севере Франции в воскресенье, 28 июля. У него нашли ключи от технических помещений SNCF, инструменты и литературу, связанную с ультралевыми движениями, сообщают источники в полиции.

Дарманин заявил, что правоохранительные органы "обнаружили определенное количество лиц", которые могли быть причастны к диверсии на железнодорожной инфраструктуре в ночь на пятницу.

Это традиционные методы ультралевых, и во время установления причастных лиц некоторые люди могут оказаться связанными с этими движениями, но я подожду, пока не появятся все элементы расследования.

Пока рано говорить, связан ли этот человек с актами саботажа, парализовавшими французскую железнодорожную сеть в прошлую пятницу. Сейчас он находится под допросом французской полиции.

Пострадала не только железная дорога

Между тем в понедельник, 29 июля в нескольких районах Франции произошли новые диверсии на оптоволоконных кабелях.

Телекоммуникационные объекты, принадлежащие французской компании SFR, стали жертвами актов вандализма в ночь на понедельник, сообщает французская газета Le Parisien.

По данным издания, в разных районах Франции были перерезаны кабели в электрических шкафах, что повлияло на работу фиксированной связи. Пока неизвестно, есть ли связь между актами вандализма на телекоммуникационных объектах и диверсиями на железнодорожной сети на прошлой неделе.

Это уже не первая попытка сорвать Олимпиаду. Накануне, французские спецслужбы задержали российского агента ФСБ, который "пропил" эту возможность.