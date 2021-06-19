На разгон музыкальной вечеринки, которую организовали на северо-западе Франции, полицейским понадобилось более 7 часов.

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Во Франции незаконно организовали вечеринку

Вечером 18 июня примерно 1,5 тысячи человек попытались устроить вечеринку недалеко от города Редон в департаменте Иль и Вилен.

Туда сразу прибыли полицейские, они требовали от участников рейва разойтись в связи с запретом на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

В ответ на это люди начали бросать в стражей порядка металлические шары для игры в петанк и бутылки с горючей смесью.

Вследствие разгона пострадали люди

Во время противостояния с полицией 22-летнему участнику вечеринки оторвало руку, его госпитализировали в местную больницу.

Кроме этого, пострадали также 5 жандармов, 2 из них направили в госпиталь.

Во Франции более 7 часов полиция разгоняла вечеринку: смотрите видео