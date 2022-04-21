Более убедительным граждане признали действующего главу французского государства. Об этом сообщает телеканал BFMTV, который осуществлял трансляцию и обнародовал результаты опроса.
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Победу одержал Макрон
Так, согласно подсчетам, кандидаты на пост президента Франции набрали:
- Эммануэль Макрон – 59% зрительских голосов;
- Марин Ле Пен – 39% голосов зрителей;
- 2% зрителей вообще не прокомментировали свой выбор.
Дебаты продолжались около трех часов. Политики дискутировали по темам внутренней и внешней политики, экономики, экологии, социальных вопросов, эмиграции и дискриминации.
Обсудили войну в Украине
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен также обсудили вопросы, касающиеся войны России против Украины.
Эммануэль Макрон отметил, что:
- интересы Ле Пен связаны с российским руководством;
- задача Франции и Европы – не допустить эскалации конфликта в Украине;
- ему нужна "сильная Европа", способная "привести Россию в чувство".
В свою очередь Марин Ле Пен заявила, что:
- выступает против эмбарго на поставку нефти и газа из России;
- приложенные Макроном усилия по поиску путей к миру в Украине заслуживают поддержки;
- санкции создают риск того, что Китай и Россия станут союзниками.
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