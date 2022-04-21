Более убедительным граждане признали действующего главу французского государства. Об этом сообщает телеканал BFMTV, который осуществлял трансляцию и обнародовал результаты опроса.

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Победу одержал Макрон

Так, согласно подсчетам, кандидаты на пост президента Франции набрали:

Эммануэль Макрон – 59% зрительских голосов;

Марин Ле Пен – 39% голосов зрителей;

2% зрителей вообще не прокомментировали свой выбор.

Дебаты продолжались около трех часов. Политики дискутировали по темам внутренней и внешней политики, экономики, экологии, социальных вопросов, эмиграции и дискриминации.

Обсудили войну в Украине

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен также обсудили вопросы, касающиеся войны России против Украины.

Эммануэль Макрон отметил, что:

интересы Ле Пен связаны с российским руководством;

задача Франции и Европы – не допустить эскалации конфликта в Украине;

ему нужна "сильная Европа", способная "привести Россию в чувство".

В свою очередь Марин Ле Пен заявила, что:

выступает против эмбарго на поставку нефти и газа из России;

приложенные Макроном усилия по поиску путей к миру в Украине заслуживают поддержки;

санкции создают риск того, что Китай и Россия станут союзниками.

Обратите внимание! Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции. Голосование состоится в воскресенье, 24 апреля.

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