Дети в школах Франции обязаны носить защитные маски. Более того, они должны быть точно не самодельные – только медицинские. Медики выразили обеспокоенность относительно того, что тканевые маски могут быть неэффективными.

В стране существует санитарный протокол для деятельности школ. Согласно документу, учащиеся и персонал учебных заведений должны использовать только те средства, которые предназначены для медицинского или хирургического применения первой категории защиты.

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Почему тканевые маски могут быть неэффективными

Медики отметили, что медицинские маски необходимо менять каждые 4 часа. Если это делать – они обеспечивают до 98% задержки капель мокроты, которые выделяет в воздух человек.

Между тем самодельные тканевые маски носят весь день, что может быть опасно для самого человека и тех, кто его окружает.

COVID-19 во Франции: что известно

В будни во Франции фиксируют 20 – 25 тысяч новых случаев заражения.

Власть Франции сообщала, что не видит необходимости во введении локдауна, однако ужесточение карантина предполагает.

Также в стране действует комендантский час. Людям не разрешают находиться на улице с 18:00 и до утра.

В общем во Франции зафиксировали уже свыше 3 миллионов больных COVID-19.



Как использовать маску / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала