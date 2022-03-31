Под арест попало два вертолета — Airbus EC-175 с бортовым номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с бортовым номером M-DLBA. Первый из них задержали 22 марта в Ле Кастелле, а второй – 25 марта в Монте-Карло.

Достойное внимания Путин приказал разрывать соглашения со странами, которые не будут платить за газ рублями

Эксперты оценили эти вертолеты в 26 миллионов долларов.

Оба вертолета официально принадлежали оффшорным фирмам с Каймановых островов. Но имели регистрацию острова Мэн. Хотя после того, как 28 февраля на Усманова наложили санкции, оба вертолета сняли с регистрации. С тех пор они не имели права совершать полеты, пока не будут зарегистрированы.

У Усманова возразили, что эти вертолеты принадлежат олигарху. Там заявили, что они давно были переданы в безвозвратные трасты, и что это якобы никоим образом не касается попыток уклониться от санкций.

Стоит добавить, что вертолет Eurocopter EC-155 принадлежит той самой оффшорной компании, что и самолет Усманова Airbus A340. Его 3 марта арестовали в США.

Что касается Airbus EC-175, то этот вертолет фиксировали на яхте Dilbar, которую оценивают в 588 миллионов долларов. При этом эта яхта имеет сразу две вертолетные площадки.

Сейчас эта яхта находится в порту немецкого Гамбурга. Туда она отправилась еще в октябре на ремонтные работы. А после наложенных санкций на Усманова – арестована. 96 человек, работавших на яхте, пришлось уволить, потому что компании нечем было платить им зарплату.