Франция продолжает выполнение санкций ЕС, наложенных на Россию, и арестовывать имущество российских бизнесменов. Дошел черед и до трех вилл на Французской Ривьере.

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Кому принадлежат виллы

Как стало известно журналистам, арестованные поместья принадлежат Олегу Дерипаске, Кириллу Шамалову и Мусе Бажаеву. В частности, речь идет о имениях "Геркулес", "Сибура" и "Трианон". Их владельцами являются российские олигархи.

Ранее Франция уже заморозила принадлежащий российским олигархам 41 объект недвижимости, среди них была и собственность Романа Абрамовича. Тогда стоимость арестованного имущества составила более 1 миллиарда евро.

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