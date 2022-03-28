Макрон обсудит это с Путиным

Сейчас в Мариуполе без воды, еды, тепла и других средств существования остаются около 170 тысяч человек. Из-за этого Франция, Греция и Турция надеются начать гуманитарную миссию в Мариуполе.

К теме Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости полной эвакуации из города

Сообщается, что эвакуацию людей из Мариуполя хотят начать в ближайшие несколько дней.

По информации СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон якобы получил согласие от главы РФ Владимира Путина.

Франция, Греция и Турция определенным образом имеют отношение к урегулированию войны в Украине. Президент Франции Макрон едва ли не больше всех политиков пытается остановить вторжение.

Зато Турция предоставила площадку для переговоров украинской и российской делегациям. Ранее в Турции встретились главы МИД Украины и России.

Что касается Греции, то в Мариуполе проживает много этнических греков.

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