Об этом заявил глава Франции Эмануэль Макрон. По его словам, украинские семьи пережили то, что сложно представить.

Важно Расследование в Украине будет легче, чем в Югославии, – экс-прокурор ООН объяснила почему

В то же время, Франция готова принять всех беженцев в "союзе мира".

Жертвы в Краматорске, Буче, Мариуполе и Харькове – в наших мыслях. По всей Украине мы будем поддерживать расследование, чтобы обеспечить справедливость,

– подчеркнул Макрон.

Президент Франции констатировал, что Россия совершает преступление против мирного населения, не имеющего оружия.

"Какое их оружие? Коляски, мишки и чемоданы. Сегодня утром на железнодорожном вокзале Краматорские семьи, ожидавшие выезда, пережили немыслимое. Десятки погибших, сотни раненых. Это ужасно", – подчеркнул французский президент.

Что известно о международном расследовании зверств России

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий совместно с Канцелярией премьер-министра предложил создать международную комиссию по расследованию бесчеловечных преступлений, совершенных оккупантами в Буче.

В Международную комиссию по расследованию преступлений в Киевской области войдут врачи, юристы и эксперты, которые максимально точно определят все необходимое – так нелюди-россияне, ответственные за преступления в Буче, гарантированно получат наказание.

Как Буча встречала украинских военных: смотрите видео