Теперь в России отказываются работать крупные компании и бренды. А иностранные страны рекомендуют своим гражданам уезжать оттуда.

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В частности, речь идет о Франции. Там уже попросили французов выехать из России.

Страна выступает на стороне Украины, поддерживает наше государство. Сейчас так поступает весь цивилизованный мир. Также Франция делает бесплатными свои поезда для украинцев-беженцев. Французы оказывают гуманитарную и финансовую помощь.

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