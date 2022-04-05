Предшественницей Франции сегодня в этом решении стала Германия. Об этом сообщает французское издание BFMTV со ссылкой на свои источники.

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По предварительным данным, МИД Франции планирует объявить персонами нон грата около тридцати человек с дипломатическим статусом.

Российское издание РИА Новости сообщило, что МИД России уже пообещал ответ на такое решение Франции. Между тем, официальной информации об этом еще не было.

Напомним, что буквально несколько часов назад стало известно, что Министерство иностранных дел Германии начало высылать из страны российских дипломатов. По данным медиа, говорится о 40 сотрудниках посольства РФ.

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