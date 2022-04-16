Российские олигархи не смогут не только пользоваться, но и распоряжаться своим имуществом во Франции. Правительство Франции наложило арест на объекты недвижимости, принадлежащие бизнес-элите России.

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Арестована недвижимость российских олигархов

Франция заморозила 41 объект недвижимости, владельцами которых являются российские олигархи. Реальная общая стоимость имущества – около 1 миллиарда долларов.

31 объект из этого списка принадлежит 8 олигархам, среди которых и Роман Абрамович. Также своей недвижимостью не смогут распоряжаться Виктор Рашников, Александр Пономаренко, Андрей Мельниченко, Аркадий Ротенберг, Алексей Кузьмичев, Вадим Мошкович и Геннадий Тимченко.

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