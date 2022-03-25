Соответствующее заявление о дальнейшем присутствии французского бизнеса на рынке государства-агрессора Эммануэль Макрон сделал на пресс-конференции в Брюсселе.

Читайте также Ответственный шаг, – Кулеба поприветствовал решение Renault по работе в России

Отношение Макрона к присутствию бизнеса Франции в России

Макрона попросили прокомментировать то, что некоторый бизнес из Франции все еще присутствует в России. Политик ответил, что "попросил французские компании, которые работают в секторах, находящихся под санкциями, уважать решения и действия Франции".

Моя позиция – позволить другим компаниям решать самим. Renault сделала выбор, и я его уважаю,

– заявил президент Франции.

Отметим, что своими словами Макрон допускает возможность дальнейшего финансирования французскими компаниями мощностей России вести войну против Украины.

Выход с рынка России Renault

Автомобильная группа Renault 23 марта сообщила, что прекращает свою деятельность на территории государства-агрессора. Это произошло на фоне международного давления.

Этому предшествовало обращение Владимира Зеленского к французским компаниям. Он призвал их выйти из России, а не спонсировать убийства и зарабатывать на крови.

В 2020 году компания уплатила 480 миллионов долларов в бюджет России. За эти деньги можно купить 44 самолета СУ-25 или 120 танков, 141 ракету "Искандер" или 640 ракет "Калибр".

Обратите внимание – KitKat и Nesquik не будут продаваться в России: смотрите видео