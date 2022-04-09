Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Леви, в частности, встретился с Кличко, который руководит Киевом в условиях военного положения.

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Сегодня пообщался с французским философом, писателем и журналистом Бернаром-Анри Леви. Мы знакомы со времен Революции Достоинства. Сейчас Бернар-Анри снимает документальный фильм о новых испытаниях, героизме и несокрушимости украинского народа. О войне, с которой Россия пришла уничтожать наше государство и убивать мирных украинцев,

– заявил Виталий Кличко.

Он добавил, что мир должен знать правду и понимать, что сегодня Украина защищает не только свою землю и свое будущее, но мир и будущее всей Европы, демократические ценности и право на свободу.

Каждый цент финансирует армию РФ

Кличко подчеркнул, что дикость и варварство, которые Россия творит в Украине, – это война против цивилизации, преступления против человечности, за которые агрессору придется отвечать. По его словам, преступники должны чувствовать себя как те, кто финансирует страну-агрессора.

Эти политики, с одной стороны, против войны, а с другой – не прекращают бизнес с Россией. И я говорю со всеми: если вы направляете деньги в Россию, каждый цент, каждый евро идет на финансирование армии,

– сказал в разговоре с Бернаром-Анри Леви Виталий Кличко.