Им стал Франсуа Байру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники BFMTV в Елисейском дворце.

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Франсуа Байру станет новым премьером Франции

У Макрона говорят, что он назначил Байру "после долгих консультаций" с представителями политических сил.

"Президент Республики назначил господина Франсуа Байру премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", – говорится в пресс-релизе Елисейского дворца.

Новоназначенный премьер будет иметь "трудную задачу сформировать правительство", которое выстоит "под угрозой цензуры со стороны Национального собрания без блока большинства", а также принять бюджет.

73-летний Байру – лидер центристской партии MoDem ("Демократическое движение") и первый союзник Макрона. Он трижды баллотировался на пост президента Франции – в 2002, 2007 и 2012 годах.

Напомним, что впервые с 1962 года во Франции одобрили вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Бывший французский премьер занял эту должность в сентябре 2024 года и проработал неполные 3 месяца.

Причиной отставки стало принятие проекта бюджета без согласования с парламентом.