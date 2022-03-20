На 25-е сутки вторжения России в Украину активные боевые действия не ведет ни одна из сторон, сообщает 24 канал. Арестович подчеркивает: на это не хватает ресурсов как захватчикам, так и нашим защитникам.

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Однако именно украинские военные имеют большие успехи в тактических действиях.

Фронт практически замер. Ведутся тактические действия, потому что у сторон – и нашей, и российской – не хватает сил, чтобы реально переломить ситуацию на том или ином направлении. Стороны сосредотачивают резервы и наносят друг другу удары. Но мы наносим эти удары лучше,

– объясняет советник главы ОП.

Брифинг Арестовича за 20 марта: смотрите видео

Он также отметил, что в последние дни практически нет ракетных ударов по Украине.

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