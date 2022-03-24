Об этом советник главы Офиса Президента сообщил на брифинге, информирует 24 канал. Пока никаких наступательных действий на фронте практически нет.

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У противника не хватает ресурсов

Генштаб и Минобороны сообщают, что сейчас у противника нет ресурсов, чтобы продолжать наступление. Он практически стоит на месте,

– объяснил Арестович.

У российских военных есть проблемы с горючим, а также боеприпасами. Банально: им не хватает продовольствия и одежды.

Единственными направлениями, где продолжает сосредоточивать усилия для наступления агрессор – это Изюм и Марьинка, Мариуполь. Также небольшое движение есть в районе Херсона.