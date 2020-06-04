В Федерации работодателей Украины подчеркивают, что предпринимательская среда открыта для разумных альтернатив внедрению второго уровня пенсионной системы.

Федерация работодателей Украины (ФРУ) рассказала о рисках внедрения в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы), которую предлагает Кабинет министров.

Текст соответствующего обращения ФРУ на своей странице в Facebook обнародовал председатель Совета ФРУ Дмитрий Олейник.

Вынуждены констатировать, что экономическая сфера (производство) и социальная сфера (распределение) в Украине были и остаются разорванными между собой. В Украине наблюдается демографический кризис. По состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 11,3 млн пенсионеров и 10,6 млн работников. Такая ситуация негативно сказывается на пенсионном обеспечении наших граждан, – говорится в обращении.

В ФРУ объясняют, что средний размер пенсий в Украине объективно недостаточен. При этом в 2019 году на финансирование пенсий было потрачено из Государственного бюджета 193 млрд гривень, что составляет 45% бюджета Пенсионного фонда.

"То есть экономика Украины не может позволить себе платить даже существующий мизерный уровень пенсий. Очевидно, главными факторами, которые сдерживают рост социальных стандартов является крайне низкий ВВП на душу населения и высокий уровень теневой экономики, который, по данным различных авторитетных исследований, достигает 45-50%", – отмечают в ФРУ.

При этом в обращении федерации отмечается, что в настоящее время полностью легальные работодатели, которые честно платят все налоги, теряют свою конкурентоспособность в постоянно растущим фискальным нагрузкой, тогда как те, кто решил работать "в черную" или "серую", получают сверхприбыли.

Неуклюжие попытки контролирующих органов бороться с "теневиками" обычно заканчиваются усилением проверок и санкциями именно в легальных работодателей за незначительные нарушения. Имеем замкнутый круг", – констатируют в ФРУ.

При этом потенциал увеличения доходов Пенсионного фонда за счет детенизации экономики составляет около 210 млрд гривень в год, что полностью покрывает расходы Государственного бюджета по этой статье. Обеспечение роста ВВП открывает дополнительные возможности для увеличения реальной заработной платы и отчислений по ЕСВ и НДФЛ, что могло бы создать условия даже для уменьшения фискальной нагрузки на фонд оплаты труда, говорится в обращении.

"Однако власти удобно видеть лишь легкий, авантюрный путь сбалансирования пенсионной системы – введение общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения через негосударственные пенсионные фонды и компании рынка финансовых услуг. Представители последних активно лоббируют этот проект, поскольку являются его единственными гарантированными бенефициарами. Но их интересы не всегда совпадают с интересами государства, работников, работодателей и, наконец, пенсионеров. При этом с работников и работодателей хотят дополнительно к ЕСВ и НДФЛ собирать до второго уровня пенсионной системы около 100 млрд гривень в год только на первом этапе, с постепенным увеличением взносов", – заявляют в Федерации работодателей Украины.

В то же время в ФРУ считают, что мировой опыт убедительно свидетельствует об огромных рисках внедрения второго уровня. Так, Международная организация труда (МОТ), которая занимается проблемами повышения социальных стандартов по всему миру, последовательно выступает против внедрения второго уровня пенсионного обеспечения в Украине. В очередной раз МОТ это подтвердила в своем основательном исследовании "Будущее пенсионной системы Украины: адекватность, охват и устойчивость" в конце 2019 года.

"Ведущие эксперты МОТ считают, что создание пенсионной системы второго уровня не решит существующих проблем и трудностей, которые возникли перед государственной пенсионной системой в Украине. Наоборот, в других странах системы второго уровня сталкиваются с теми же проблемами неформальности, уклонение от уплаты взносов и низкого уровня охвата. Разница заключается в том, что в частной системе последствия этих проблем полностью "падают на плечи" плательщиков взносов (работников и работодателей), в то время как государственная пенсионная система содержит определенный перерозподільний механизм, который смягчает резкое влияние данных последствий. Поэтому в Украине в нынешних условиях не рекомендуется введение пенсионной системы второго уровня. Зато МОТ рекомендует перенаправления каких-либо дополнительных ресурсов к государственной пенсионной системы для уменьшения дефицита и улучшения адекватности пенсионных выплат", – говорится в обращении.

"Учитывая изложенное, отмечаем, что предпринимательская среда открыта для разумных альтернатив внедрению второго уровня пенсионной системы. Органам власти необходимо, прежде всего, внедрить механизмы, которые обеспечат действенные стимулы для экономического роста и минимизируют возможности для сокрытия занятости и фактических размеров зарплат", – отмечают в Федерации работодателей Украины.