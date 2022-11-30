По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, такие изменения связаны с желанием ФСБ и министерства обороны прижать идейных фанатов "русского мира", критикующих в последнее время высшее военно-политическое руководство страны.

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Кроме того, некоторые генералы хотят наконец "подмять" под себя очень выгодный бизнес по торговле военным снаряжением.

Российские "волонтеры" воруют государственное имущество и перепродают его по завышенным ценам

Волонтерское движение в России существовало еще с момента оккупации Крыма и вторжения на Донбасс, однако никогда не было столь же мощным, как украинское.

Самые раскрученные и известные "волонтеры" еще в 2014 году могли собирать огромные суммы на автомобили, беспилотники, рации и другие дорогостоящие вещи.

Эта деятельность значительно усилилась после полномасштабного вторжения. И хотя россияне так и не смогли обеспечивать свой контингент на стратегическом уровне за счет донатов, немало подразделений действительно получали существенную помощь.

Впрочем, желание тех или иных "волонтеров" привозить захватчикам бронежилеты, тепловизоры, коптеры и шлемы никак не связано с исключительно идейностью. Дело в том, что в России все это очень серьезный бизнес.

"Волонтеры" собирают деньги у фанатов Путина, выкупают за бесценок кучу украденного со складов минобороны снаряжения и везут это на передовую в виде помощи. Кроме того, они нередко занимаются приобретением различных неисправных изделий на вторичном рынке и контрабандным ввозом некачественного снаряжения из-за границы.

Поскольку после объявления "частичной" мобилизации стоимость товаров военного и двойного назначения в России выросла в несколько раз, доходы волонтеров достигли огромных сумм, а их бизнес стал настолько мощным, что на него обратили внимание должностные лица ФСБ и минобороны.

Кроме того, самые распиаренные "волонтеры" в последние месяцы окончательно отошли от российских пропагандистских нарративов и начали критиковать руководство страны-агрессора.

Вместе с некоторыми "военкорами" представители волонтерского движения начали публиковать в своих группах в телеграме много "измен" о сдаче Херсона, ужасном отношении к мобилизованным со стороны командования, а также о крайне плохом обеспечении войска со стороны государства.

Конечно, такая деятельность никак не нравится определенным башням Кремля, влияние которых существенно ослабло из-за военных провалов.

ФСБшники заключили ситуативный союз с минобороны для противодействия Пригожину

Кроме того, ни российским спецслужбам, ни чиновникам из министерства убийства никак не нравится совместная деятельность Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова.

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Владелец группы "Вагнера" и глава Чечни развернули серьезную деятельность, которая может быть связана с подготовкой к захвату власти в Кремле, противодействию верхушке минобороны и распределению сфер влияния в приграничных регионах России и на временно оккупированном Донбассе.

Это не просто мешает генералитету обеих структур в дальнейшем обогащаться на войне, но и всерьез ставит под вопрос будущее многих российских чиновников. Ради противодействия дуумвирату Пригожина-Кадырова, ФСБшники и представители минобороны России вполне могли заключить ситуативный союз.

Кроме подавления деятельности некоторых "военкоров", позволивших себе писать много лишнего, генералы решили взять под контроль работу "волонтеров".

На Лубянке и на Знаменке надеются, что остановкой грузоперевозок товаров двойного назначения на Донбасс смогут прижать волонтерское движение и заставить его представителей делиться доходами, не рассказывать ничего лишнего обществу, а также прекратить играть на руку Пригожину и его другу Кадырову.

Судя по всему, как и в случае со многими "военкорами", на "волонтеров" заведут кучу уголовных производств, связанных с кражей государственного имущества и дискредитацией армии. Впрочем, поскольку "волонтеры" вполне понимают последствия неповиновения, а также привыкли зарабатывать своей деятельностью миллионы, скорее всего они смогут найти общий язык с ФСБшниками. Это будет означать только одно: в ближайшее время поток товаров военного назначения из России на Донбасс возобновится, а посты "волонтеров" в телеграме не будут столь критичны по отношению к верхушке Кремля.