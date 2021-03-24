Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании ученика лицея в Сочи. Парень готовил теракт – планировал напасть на одноклассников.

О задержании школьника изданию сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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ФСБ говорит, что школьник готовил теракт

В ФСБ говорят, что парень в одной из соцсетей сообщил о своих планах изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников в лицее Сочи. Российские правоохранители задержали ученика.

По месту его жительства изъяли

самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество;

компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств;

средства связи;

личный дневник с инструкциями по их сбору и применению;

материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, сообщили в спецслужбе.

В частности, обнаружили снимки экрана телефона юноши с фотографией "керченского стрелка" – студента, который напал в октябре 2018 года на учеников и сотрудников Керченского политехнического колледжа.

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