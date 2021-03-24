ФСБ России заявила, что поймала ученика, который готовил теракт в лицее
Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании ученика лицея в Сочи. Парень готовил теракт – планировал напасть на одноклассников.
Источник:Интерфакс
О задержании школьника изданию сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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ФСБ говорит, что школьник готовил теракт
В ФСБ говорят, что парень в одной из соцсетей сообщил о своих планах изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников в лицее Сочи. Российские правоохранители задержали ученика.
По месту его жительства изъяли
- самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество;
- компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств;
- средства связи;
- личный дневник с инструкциями по их сбору и применению;
- материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, сообщили в спецслужбе.
В частности, обнаружили снимки экрана телефона юноши с фотографией "керченского стрелка" – студента, который напал в октябре 2018 года на учеников и сотрудников Керченского политехнического колледжа.
Теракт в колледже в Керчи: основное
- Трагедия произошла 17 октября 2018 года. Тогда в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень сначала устроил массовый расстрел людей, а потом взорвал бомбу и застрелился в библиотеке.
- Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же учреждения.
- Тогда погиб 21 человек, пострадали – 67.
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