Представители Федеральной службы безопасности задержали в оккупированном Крыму гражданку Украины. Женщина якобы пыталась попасть на территорию полуострова в обход пункта пропуска.

Источник: "Кримінформ"

Украинку задержали пограничники ФСБ в нескольких сотнях метров от КПВВ "Армянск".

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Женщине грозит до 2 лет заключения

Против 56-летней женщины сразу возбудили уголовное дело. Ей инкриминируют "пересечение государственной границы России без действительных документов на право въезда".

На осознанное нарушение режима государственной границы ее подтолкнуло отсутствие документов, подтверждающих личность,

– сообщили в ФСБ.

По словам представителей оккупантов, женщина якобы без помех обошла украинские КПВВ. Теперь гражданке Украины грозит до 2 лет заключения.

В России и оккупированном Крыму около 100 политзаключенных из Украины

Отметим, что ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что в России и оккупированном Крыму незаконно удерживают около 100 украинских граждан. 33 из них – на территории полуострова. Среди этих политзаключенных большинство – крымские татары.