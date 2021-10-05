13-летнего подростка госпитализировали в состоянии клинической смерти и в коме. Мальчик был в крайне тяжелом состоянии, чтобы выжить. Аварии произошла 4 октября на Большой Кольцевой.

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Подросток умер в больнице

Умер один из подростков, который попал с другом под колеса грузовика. Парня везли в больницу скорой и неотложной помощи в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает заместитель главного врача медучреждения Андрей Соцкий.

По его словам, 13-летнего подростка не удалось реанимировать. 12-летний травмированый находится в тяжелом состоянии в отделении политравмы. У ребенка диагностировали ушиб мозга и скелетную травму.

Помер хлопчик Фура влетіла у вантажівку 4 жовтня 2021
Умер мальчик, в которого влетела фура в Харькове / Фото Нацполиции

Фура влетела в двух детей на пешеходном переходе: что известно

  • 4 октября в Харькове 33-летний водитель грузовика въехал в двух подростков.
  • Они в то время перебегали дорогу на нерегулируемом пешеходном.
  • Ребята в возрасте 12 и 13 лет сильно пострадали и их отвезли в больницу.
  • Полицейские открыли уголовное производство за нарушение ПДД.