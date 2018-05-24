Футбольный фанат одним ударом остановил пьяного хулигана в Киеве: видео

23 мая в Киеве на Бессарабской площади произошла драка между двумя пьяными мужчинами. Один из них впоследствии решил попробовать свои силы и с футбольными фанатами, которые проходили рядом.

Как свидетельствует видео, которое опубликовал "Информатор" на Youtube-канале, сначала пьяные мужчины боролись между собой. После этой драки один из мужчин с обнаженным торсом обратился к футбольным фанатам, которые проходили рядом.

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Но разговор был очень коротким. Один из фанатов показал настоящий мастер-класс по боксу – он одним ударом отправил драчуна в нокаут. Хулигана без сознания оттащили другие мужчины, через полчаса к ним приехала скорая и полиция.

В комментариях к видео почти все поддержали футбольного фаната и отметили его спортивную форму.

Внимание! На видео присутствуют кадры насилия!

Драка на Бессарабской площади 23 мая в Киеве: видео (инфидент с футбольными фанатами с 1:15)