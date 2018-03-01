Габриэле д'Аннунцио от гениальности до скандала

Париж давно такого не видел. В глазах людей разного возраста и социального достатка, которые высыпали на улицы города, – эйфория радости. 11 ноября 1918 года начало действовать Компьенское перемирие, которое остановило мясорубку Первой Мировой.

Столица Франции, которую еще недавно бомбила немецкая артиллерия, – отмечала мир. И готовилась к великим делам. Сюда съехались представители 27 стран союзников, чтобы договориться о новом мировом порядке. Победители вершили судьбу побежденных. В кабинетах Версаля на картах рисовались новые границы старых и новых государств.

Историк Маргарет Макмиллан говорит: "Италия входила в так называемую большую четверку вместе с Францией, Англией и США. Несмотря на то, что она была наименее мощной из них всех, но имела большие амбиции".

Читайте также: Как второсортный дилер Пабло Эскобар заработал миллиарды на наркотиках

Споры за передел карты Старого Света перекинулись на Италию. Часть элит мечтала расширить Итальянское королевство за счет земель, которые когда-то принадлежали Венецианской республике. Лучшие из них – на Восточном побережье Адриатики.

Их претензии на Восточное побережье Адриатического моря оборвал Президент Америки Вудро Вильсон. Он был против, поскольку претензии на них выдвинули также сербы и хорваты. К тому же итальянская делегация перессорилась между собой. Одни хотели всю Далмацию. Другие ограничивались Истрией и Фиуме. Они уходили с переговоров, затем снова возвращались. Поэтому в Средиземноморском бассейне Италия почти ничего не получила,

– утверждает историк Маргарет Макмиллан.

В Италии такая ситуация вызвала волну возмущения. Общество легко подхватило термин "искалеченная победа". Его автором был поэт, солдат и романтик – Габриэле д'Аннунцио. "Габриэле д'Аннунцио был одной из самых заметных фигур Италии конца 19 начала 20 века. Он был частью того ветра перемен, который творил искусство декаданса начала 20 века. К этому добавить его яркий стиль жизни – и вы получите фигуру, которая имела огромное влияние на тогдашнюю Италию", – уверяет Джордано Бруно Гуэрри, президент виллы-музея д'Аннунцио "Vittoriale".

Его призванием было искусство. Особенностью – то, как он его видел. Жизнь вращалась вокруг поисков наслаждения, которое он пытался встретить даже на войне.



Вилла-музей д'Аннунцио "Vittoriale"

Габриэле д'Аннунцио от мамы унаследовал отзывчивость. От отца вспыльчивый характер и любовь к женщинам. Писать он начал еще в школе. Проба пера имела горький привкус – в иезуитском колледже настороженно встретили поэтические аллегории про "эфирные персы" и "варварский жар поцелуев". Чтобы заявить о себе, он даже подает фальшивые объявления в газеты о своей смерти. И вскоре о молодом поэте заговорили в Риме, куда он переехал в поисках работы, и устроился корреспондентом в газету.

Читайте также: Как диктатор Видела в Аргентине устроил террор, подобный сталинскому

Историк Анна-Мария Андреоли уверяла: "Д'Аннунцио хорошо приняли в художественных кругах Рима. Здесь вышел его первый роман "Наслаждение", в котором страсть и нежность побеждали рутину и политику". Свой литературный талант молодой д'Аннунцио подает очень ярко. Тратит все деньги на стильную обувь и роскошные галстуки. Пытается быть похожим на тех, о ком пишет, работая в газете. Работа создает прекрасные условия, чтобы раскрыть еще один талант Габриэле, – умение нравиться женщинам.

Первый его брак был с герцогиней Марией Ардуино Галезе. Этот брак можно назвать "по расчету". Герцогиня уже была беременной. Их близость Габриэле увековечит в стихах "Майский грех". Благодаря супругам д'Аннунцио получит еще один скандал, который придаст ему славы,

– добавляет историк Анна-Мария Андреоли.

В погоне за славой и новыми романами д'Аннунцио оставил жену. О бесчисленных любовницах поэта начали ходить легенды. Среди его избранниц была выдающаяся итальянская актриса мирового класса Элеонора Дузе. Анна-Мария Андреоли рассказывает: "Она была воплощением женщины, подобной героиням из произведений д'Аннунцио. Эмансипированная невротическая натура, которая разоблачала ложь размеренной супружеской жизни, стремясь к свободному выбору и праву на страсть".





Габриэле д'Аннунцио и Элеонора Дузе

Она перетянула его во Флоренцию и помогала погасить большие кредиты. А он пишет под нее свои лучшие драматургические произведения. Роман распался после того, как актриса подловила поэта на измене. Габриэле флиртовал с каждой женщиной на своем пути. Богатейших соблазнял. Так было с женой графа Манчини, дочерью бывшего итальянского премьера Алессандро де Рудини, эпатажной светской дамой – маркизой Луизой Казатти пионеркой эротического танца на большой сцене театра – Идой Рубинштейн.

Журналист Густаво Бочини Падильйоне уверяет: "Синонимом д'Аннунцио была гениальность. Но также синонимом д'Аннунцио был скандал". Яркие романы переплетаются с дуэлями. Своенравный поэт легко встревал в конфликты. Одна из стычек закончилась плачевно. Лекарства, которые должны были поставить дуэлянта на ноги, – спровоцировали облысение. Но на искусство обольщения Габриэле дьАнунцио это не повлияло. Лысый, небольшого роста и неприметной фигуры мужчина – он оставался секс-символом Италии.

Он давал женщинам то, чего они больше всего хотели. В его обществе они чувствовали себя центром космоса. Он умел убедить кого-либо в чем-либо,

– вспоминает писатель Уго Леонцио.

От любовной лирики д'Аннунцио перешел к патриотическим пророчествам возрождения славы Древнего Рима в современной Италии. Накануне Первой мировой он прославляет подвиги итальянцев в заморской войне с османами за Ливию. Призывает использовать войну, как шанс на расширение границ. И когда в 1915 году королевство решается вступить в Первую Мировую – поэт без колебаний записался в добровольцы.

Что случилось с д'Аннунцио на войне – смотрите в программе.