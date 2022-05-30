О том, когда может произойти контрнаступление, рассказал в эфире национального телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Об этом сообщает 24 канал.

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Ситуация в Луганской области самая трудная, – Гайдай

Глава ОВА отметил, что ситуация на Луганщине сейчас самая тяжелая, ведь российские кафиры обстреливают область из всего оружия, которое только имеют на вооружении. Несмотря на это, Вооруженные Силы Украины держат часть региона. Гайдай признался, что не может подобрать слова, чтобы описать благородство и героизм украинских военных.

Он отметил, что контрнаступление невозможно, пока наши войска не получат достаточно оружия, не перевооружены и перегруппируются. Только тогда они могут останавливать и оттеснять врага.

Если придет 5 каких-нибудь иностранных орудий, их не могут сразу бросить в бой. Так их разобьют. Надо накопить достаточно сил, чтобы остановить крепко и надежно, а дальше уже отодвигать их (оккупантов – 24 канал),

– рассказал чиновник.

Достаточное количество оружия поступит только в конце июня

Гайдай отметил, что то, когда украинские воины уйдут в контрнаступление, зависит от наших партнеров, ведь некоторые искусственно тормозят процесс предоставления оружия. Под этими "некоторыми" чиновник имел в виду Германию и Венгрию.

"С Венгрией все понятно, ведь Орбан (премьер-министр страны – 24 канал) просто сидит на российской трубе и живет над ней. Поэтому я не удивлюсь, если Россия когда-нибудь скажет, что имеет такую часть территории, как Венгрия", – отметил глава ОВА.

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Он подчеркнул, что достаточное количество вооружения будет в Украине в конце июня. Однако некоторое иностранное оружие уже сейчас воюет в Луганской области. С русскими оккупантами она, по словам Гайдая, справляется хорошо.

В Северодонецке продолжаются бои

Российские кафиры продвигаются внутрь Северодонецка. В городе продолжаются ожесточенные бои, ведь наши воины пытаются оттеснить врага. Только за 29 мая в результате вражеских обстрелов погибли 2 местных жителя , а еще 5 – получили ранения.

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