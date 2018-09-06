Галицкая Партия под Верховной Радой отличилась смелым заявлением

Сегодня возле Верховной Рады в Киеве собрались несколько тысяч активистов и политиков из разных регионов Украины.

Акцию под названием "Нет! Выборам по закону Януковича" инициировало движение "Честно". Организаторами и участниками стали различные демократические политические силы, среди которых и представители Украинской Галицкой партии.



Участники требуют отменить старый избирательный закон, который ввели в 2011 году по прямому указанию Виктора Януковича и принять во втором чтении проект Избирательного кодекса (№3112-1), предусматривающего проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.



Интересно, что Галицкая Партия – единственная, которая требует большего, чем открытые списки. С начала процесса реформирования избирательных законов, на массовых акциях в регионах и в Киеве "галичане" подчеркивали: чтобы перезагрузить власть по-настоящему, в Украине должен быть снижен проходной барьер в ВРУ, разрешено меньшим партиям блокироваться на выборах, ограничена предвыборная реклама на телевидении.

Свою позицию относительно безотлагательного принятия избирательной реформы высказал председатель Политсовета Украинской Галицкой Партии Роман Лозинский.



"В Украине есть умные люди – образованные, экспертные, активные и честные. Но имеют ли они шанс прийти к власти сегодня? Нет. Потому что места в нашем парламенте покупают. Пришло время менять избирательные правила и перезагрузить этот парламент", – сказал политик.



"Та система, которая есть, нас не устраивает. Прошло 4 года после Майдана. А мы до сих пор живем по правилам Януковича и видим в Верховной Раде те же лица. Это клановая политика. Мы должны изменить систему. В Верховной Раде должны сидеть другие депутаты" , – добавляет Тарас Чолий, председатель фракции Украинской Галицкой Партии во Львовском городском совете.

Организаторы акции под ВРУ говорят, что принятие Избирательного кодекса будет побуждать политические партии более тщательно отбирать кандидатов, а новые лица и идеи смогут наконец войти в политический процесс.