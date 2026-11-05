"Не политическая декларация": в Брюсселе обсудили гарантии безопасности для Украины

Умеров рассказал о переговорах с США и НАТО по вопросу гарантий безопасности для Украины в Брюсселе / Getty Images
5 ноября в Брюсселе состоялись переговоры по вопросу гарантий безопасности для Украины с участием партнеров. Главной целью было названо создание эффективной системы защиты, а не чисто формальных заверений.
Как сообщил Рустем Умеров в своем телеграм-канале, консультации в столице Бельгии были посвящены определению четких обязательств со стороны Вашингтона и европейских партнеров. По его словам, Киев настаивает на создании механизма, способного защитить страну на практике.
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Каковы подробности?
К многостороннему диалогу присоединились представители США, Великобритании, Германии, Франции и НАТО.
Стороны скоординировали общие подходы не только к оборонным гарантиям для украинской стороны, но и к обновленной концепции общеевропейской архитектуры безопасности.
Для Украины важно, чтобы гарантии безопасности были не политической декларацией, а реально работающей системой
Он также добавил, что работа в этом дипломатическом направлении продолжается, а конкретные шаги и содержательные детали договоренностей будут обнародованы позже.
Переговоры о финансировании и диалог по вопросам безопасности
Эти переговоры стали продолжением серии встреч международных партнеров в бельгийской столице.
Днем ранее украинская делегация представила союзникам расчеты расходов на оборону и провела консультации по плану послевоенного восстановления с участием представителей Еврокомиссии и Всемирного банка.
Как уже сообщалось на нашем сайте, консультациям в Брюсселе предшествовала длительная дипломатическая подготовка.
Напомним, ранее мы писали, что встреча делегаций Украины, Соединенных Штатов и России запланирована на 10 – 11 ноября в Абу-Даби.
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