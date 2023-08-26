Информацией по этому поделился глава Офиса Президента. Он отметил, что Украина начала с Канадой переговоры по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности.

Читайте также Совершенно неадекватные люди, – в ОП сказали, что требовала Россия в первый месяц войны

Первый раунд переговоров провели

По словам Андрея Ермака, этим занялся его заместитель Игорь Жовква. Глава ОП подчеркнул, что Канада – третья после США и Великобритании страна Группы семи (G7), с которой наше государство начало вести соответствующие переговоры.

...и продолжила позитивную динамику выполнения достигнутых нашим государством договоров безопасности с ключевыми международными партнерами,

– отметил Ермак.

Глава ОП объяснил важность двусторонних гарантий безопасности для Украины. По его словам, они призваны сделать наше государство более защищенным до того, как оно станет полноценным членом НАТО.

Гарантии безопасности для Украины должны быть действенными и служить переходным этапом на пути нашего государства к членству в Альянсе – единственной самой надежной на сегодняшний день гарантии безопасности,

– подчеркнул Ермак.

Накануне присоединилась Греция

Собственно, в минувшие выходные и в начале этой недели Владимир Зеленский посетил ряд государств. Речь идет о Швеции, Дании, Нидерландах и Греции.

Последняя присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины. По словам главы государства, Киев и Афины будут продолжать работу на двустороннем уровне, чтобы сделать формат образцом и для других стран.

17 августа стало известно, что к декларации присоединились еще три государства. Речь идет об Эстонии, Латвии и Литве.

Из актуального следует отметить, что 25 августа подписантом декларации стала также Словения. Об этом рассказал президент на официальных страницах.

Предусматривающие гарантии безопасности

Следует также напомнить, для чего Украина заручается поддержкой все большего количества государств. Так, гарантии безопасности предусматривают: