После достижения мира нужно будет сосредоточиться на гарантиях безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца в интервью медиагруппе Funke.

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Когда на обсуждение поставят гарантии безопасности Украине

Шольц отметил, что окончание войны станет важным этапом, но после этого необходимо сосредоточиться на гарантиях безопасности для Украины.

Во-первых, было бы хорошо, если бы война в Украине закончилась. Но даже тогда мы все равно должны были бы обеспечить безопасное будущее Украины,

– сказал Шольц.

По его словам, в будущем будут обсуждаться вопросы по гарантии безопасности, а также сохранение сильной украинской армии, которую союзники будут помогать оснащать.

"В ближайшее время мы обсудим это с нашими союзниками. Однако пока такие спекуляции запрещены. Ведь через головы украинского народа ничего не решается. И до мира нам еще далеко", – подчеркнул канцлер Германии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для безопасности Украины после мирного соглашения понадобится минимум 200 тысяч европейских миротворцев.