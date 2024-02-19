Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Глава государства отметил, что 18 февраля имел разговор еще с несколькими странами по безопасности гарантий.

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Удалось согласовать еще несколько соглашений

Три соглашения есть (с Германией, Францией и Великобританией – 24 Канал). Сегодня у нас был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о соглашениях по безопасности. Даже конкретизировали некоторые нюансы, где были вопросы или разногласия. Согласованы еще несколько соглашений,

– отметил Владимир Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что прорабатывается отдельное соглашение по безопасности со США. Владимир Зеленский добавил, что не считает, что это альтернатива помощи от Вашингтона.

"Это очень важная, абсолютно другая, мощная помощь, на которую смогут рассчитывать украинцы, не на год или два, а на 10 лет", – подчеркнул президент.

По его словам, украинцам не стоит волноваться, что соглашения по безопасности подписывают на 10 лет. Это не означает, что большая война продлится столько. Зато это означает, что Украину будут поддерживать ее партнеры. И будут делать это даже при условии, что после нашей победы враг захочет вернуться.

Какие государства подпишут соглашения следующими

Как отметила глава правительства Дании Метте Фредриксен, страны Северной Европы также стремятся как можно скорее предоставить обязательства по безопасности нашему государству. Об этом она заявила во время личной встречи с Владимиром Зеленским в рамках Мюнхенской конференции.

Это хорошо, что часть крупных стран уже подписали с вами такие договоры, и мы должны быть следующими в очереди,

– сказала она.

Также она добавила, что Дания – один из важнейших поставщиков для ВСУ. По ее словам, Копенгаген был первым, кто согласился предоставить истребители F-16 для нашего государства. Она также отметила, что Дания уже подготовила новый пакет вооружения.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также сообщил, что почти готово двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Нидерландами. По его словам, оно "находится" на финальном этапе.

Кроме того, он заверил, что договоренности по безопасности и поставки от Нидерландов сохранятся даже при условии, что в стране сменится правительство. В частности речь идет об обещании по F-16.